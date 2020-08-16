شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق أمس، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام غدا الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.
وأكد عبد الغنى أن المقاولون يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب مثل النادى المصرى بعدما اجتاح الفيروس العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز ألفنى وحال دون قدرتهم على المشاركة فى المباريات.
وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها ألفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.
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