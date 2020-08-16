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بدء تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" بالجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الشباب والرياضة تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك"، من العاشرة صباح اليوم الأحد بمنفذ مركز شباب الجزيرة وحتى الخامسة مساءً، وتتضمن المرحلة الثانية والتى تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 1400 دراجة مدعمة من الوزارة .

 

من جهته قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مبادرة "دراجتك صحتك" تأتي فى ظل رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة ممارسة بين المواطنين وجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري علاوة علي رفع مستوي اللياقة البدنيه لديه. وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أعداد أكبر من الدراجات بما يتناسب وحجم الطلب المتزايد على حجز الدراجات فضلا عن دراسة فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين فى اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة .

 

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التى تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

 

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه عودة النشاط الرياضى فى مصر أمر طبيعى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتوزيعها على الأندية والتشديد على ضرورة الالتزام بها، مبديا اندهاشه من مطالب البعض بإلغاء الدورى،

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