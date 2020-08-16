شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الشباب والرياضة تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك"، من العاشرة صباح اليوم الأحد بمنفذ مركز شباب الجزيرة وحتى الخامسة مساءً، وتتضمن المرحلة الثانية والتى تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 1400 دراجة مدعمة من الوزارة .
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التى تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.
أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه عودة النشاط الرياضى فى مصر أمر طبيعى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتوزيعها على الأندية والتشديد على ضرورة الالتزام بها، مبديا اندهاشه من مطالب البعض بإلغاء الدورى،
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