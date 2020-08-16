شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رمضان صبحى تغير وأصبح قوة فى غرفة ملابس الأهلى بعد واقعة بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن توابع زلزال رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء لبيراميدز لا تزال تلقى بظلالها على غرفة ملابس المارد الأحمر فى أحاديث اللاعبين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لاتزال غرفة ملابس الأهلى تحفل بمناقشات ساخنة حول رحيل رمضان صبحى عن الفريق، اللاعبون شاردون رغم أنه لم يكن يشارك بشكل أساسى قبل الرحيل بسبب الإصابة، وهو ما يتطلب أن تتدارك إدارة الأهلى الأزمة سريعاً."

وأضاف شوبير، "رمضان صبحى اتغير وتلك هى طبيعة البشر، فقبل رحيله تحول لقوة داخل غرفة ملابس الأهلى بعد رفضه عقوبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بعد خناقته مع أليو بادجى، وشعر بالغضب من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لأنه عاتبه على تراجع مستواه بعد ظهوره فى إحدى الوديات، باختصار لم يعد رمضان صبحى الطفل الصغير الذى نشأ فى مدرسة الكرة والتقط صوراً مع الخطيب، وهناك غضب عارم داخل الاهلى من رمضان صبحى وشريف إكرامى"

وتابع شوبير، "كنت أفضل أن يصمت شريف ولا يتحدث ويكتفى بما قاله سابقاً إنه سوف يتحدث فى وقت لاحق، ويغلق فمه لمدة أسبوعين حتى تهدأ الأزمة، لاسيما أن الجماهير لم تتقبل رسالته، على طول الطريق السكوت من ذهب يا شريف لاسيما فى الفترات الحساسة".

وفى وقت سابق قال الإعلامى أحمد شوبير أن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي، اختار الوقت الخاطئ من أجل توضيح موقفه فى أزمة رمضان صبحى ورحيله إلى بيراميدز، وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "لو شريف استشارنى كنت هقوله ما تتكلمش، هذا ليس وقت الكلام لأن الأجواء مشحونة، خاصة أن ردود أفعال الجماهير غاضبة للغاية، لأن لديهم قناعة فى الوقت الحالى، وليس لديهم استعداد لسماع أى شىء، فالغالبية العظمى رفضت كلامك.

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وأكد شوبير أن رحيل رمضان صبحي سيؤثر على الأهلى فنياً، ولكن الأهلى لن يغرق برحيله، والدليل أن الأهلى فاز فى غياب رمضان فى 9 مباريات بالدورى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا، الأهلى لمع رمضان بعد دكة هدرسفيلد، وشارك مع المنتخب بعد ذلك.

وتابع: داخل الأهلي مازالت صدمة رحيل رمضان داخل غرفة خلع الملابس، رغم قوة الإدارة، ولكن التعادل مع الانتاج الحربى فى الجولة الماضية أدى إلى حالة من التوتر، خاصة مع تفوق الزمالك وبيراميدز.

وأشار إلى أن الأهلى فى فترة تراجع المستوى من قبل ضم رمضان صبحى، وحسين الشحات، وجيرالدو، ياسر إبراهيم، حمدى فتحي، ورمضان قرر الرحيل، ولكن حسين الشحات اختار إجراء جراحة فى وقت غريب جداً، ياسر إبراهيم وجيرالدو غير منتظمين فى اللعب بشكل أساسي، وحمدى فتحى كان مصاباً، ولكن هناك كهربا يعود بعد الإيقاف ومحمد محمود سيعود بعد 6 أيام على الأكثر.

واختتم شوبير قائلا، "فايلر قال للاعيبه اللى حصل حصل، وهدأ اللاعبين، من أجل إعادة الحسابات، ومنذ مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر مروراً بسموحة وإنبى والانتاج هناك تراجع فى أداء الأهلي".