شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تقديم شكوى ضد الرجاء المغربى فى أزمة أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، تأجيل تقديم شكوى رسمية ضد الرجاء المغربى فى أزمة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، انتظاراً لما ستسفر عنه المباحثات الودية بين الناديين، بعدما خاطبت إدارة الزمالك نظيرتها فى الرجاء لإعادة اللاعب للقاهرة بعد نهاية إعارته.

وطلب النادى المغربى بشكل ودى استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم وتمديد إعارته بسبب التوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا، إلا أن إدارة الكرة بنادى الزمالك شددت فى خطابها للنادى المغربى على أنه سيتم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حفاظا على حقوق النادى المالية فى تمديد الإعارة الحالية، إلا أنه تم إرجاء هذه الخطوة بشكل مؤقت انتظارا لما سيتم الوصول إليه من خلال المباحثات الودية حفاظا على العلاقة الطيبة بين الناديين.

من جانبه، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، "متمسكون ببنود عقد حميد أحداد، ولن يلعب مباراة الرجاء، ولو عايزينه يدفعوا ٢٠٠ ألف دولار، الرجاء كلمنا بشكل ودى بأن حميد أحداد يكمل الموسم معهم، إلا أن اللاعب انتهت إعارته فى ٣٠ يوليو الماضى، ولعب خمس مباريات بعد نهاية عقده وفِى الخطاب أرسلنا لهم اننا نحتفظ بحقوقنا المالية لمشاركته بعد نهاية عقد إعارته، وطالبنا الرجاء بتسليم احداد جواز سفره قبل اللجوء للفيفا".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب أحد يومى 2 أو 3 أكتوبر المقبل، وأكد أمير مرتضى أنه سيتم تحديد ملعب مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة بعد الرجوع إلى إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.