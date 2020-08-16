شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك استعدادا لنادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، استعدادا لتجهيزه للمشاركة فى مواجهة نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، إراحته من لقاء مصر للمقاصة، التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بسبب شعوره بالإجهاد، حيث دفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه فى هذا اللقاء على أن يستعيد الفريق لجهوده بداية من اليوم، بعدما نجح الفريق فى التغلب على المقاصة.

وحقق الزمالك الفوز على مصر للمقاصة بهدف قاتل فى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليستعيد الأبيض انتصاراته فى الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى جاء عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.