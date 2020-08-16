شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. طاهر محمد طاهر الطائر برحيل رمضان صبحى لإثبات الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنضم إلى فريق الأهلى فى الموسم الجديد المستفيد الأكبر من إعلان رحيل رمضان صبحى إلى صفوف بيراميدز من أجل الحصول على فرصه حقيقية للتألق مع القلعة الحمراء .

و يسعى طاهر محمد طاهر إلى بذل كل جهده للعب أساسيا لخلافة رمضان صبحى فى الأهلى و كثب ثقة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المقتنع بإمكانيات اللاعب و أيضا الجماهير .

طاهر محمد طاهر لاعب يمتلك مهارات و خبرات قوية بالرغم من صغر سنه و لديه ثقة كبيرة فى الأداء داخل المستطيل الأخضر مما جعله مطمع للفريق الأحمر الذى نجح فى الحصول على خدماته .

و يبدو أن تعاقد النادى الأهلى مع طاهر محمد طاهر، دوراً كبيراً فى رحيل رمضان صبحى عن الأهلى ورفضه البقاء فقد أبدى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى غضبه الواضح من تعاقد القلعة الحمراء مع "جناح" المقاولون قبل عدة أسابيع.

وعلم ”الخليج 365” أن رمضان وجه عتاباً لإدارة الأهلى فى بعض جلساته الخاصة بسبب صفقة طاهر محمد طاهر، وقال اللاعب، "كيف يتعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر ثم يطلب التعاقد معى، طالما أن الأهلى طلب استمرارى مع الفريق لماذا قرر ضم "جناح" المقاولون؟.

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم طاهر محمد طاهر فى الصور التالية :

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