شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شخصيات لعبت دور البطولة في رحيل رمضان صبحى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاتزال أصداء رفض رمضان صبحى صانع ألعاب هيدرسيفيلد الانجليزى الإستمرار مع الأهلى تلقى أثارها على القلعة الحمراء لاسيما بعد أن أبلغ اللاعب مسئولي المارد الأحمر رغبته في اللعب لبيراميدز بداية من الموسم المقبل في صدمة قاسية لعشاق الأهلى الذين جمعتهم علاقة قوية بـ"ابن النادى"، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الشخصيات التي لعبت دوراً موثراً في رحيل العفيجى عن القلعة الحمراء..

*شريف إكرامى

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق والذى يرتبط بعلاقة مُصاهرة مع رمضان صبحي، هو مهندس صفقة انتقال الأخير إلى نادى بيراميدز، وأن رمضان صبحى كان صادقاً عندما تحدث مع المسئولين بالأهلى فى البداية بخصوص رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ما لم يتلق عرضاً أوروبياً يحقق طموحاته، وهو ما أكده صبحى عندما استضافه محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله بحضور وكيل أعماله نادر شوقى قبل أن يتدخل شريف إكرامى ويقنع العفيجى بتحويل بوصلته لبيراميدز، مؤكداً له أنه سوف يسانده حتى تمر الأزمة بسلام حتى يبدأ الثنائى رحلتهما معاً في الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.

والمدهش أن شريف إكرامى يحاول أن يتنصل من عملية انتقال رمضان صبحى الى بيراميدز ويؤكد أنه لم يكن يعلم شيئًا.

*عبد الله السعيد

عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالي والأهلى السابق لعب دور الوسيط لدى إدارة ناديه لرفع المقابل المالى الذى سيتقاضاه رمضان صبحى إلى 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب إلى ما يزيد عن ضعف ما كان سيحصل عليه من الأهلي.

عبدالله السعيد طلب من رمضان صبحى عدم التخوف من رد فعل جماهير الاهلى مشدداً أنه خاض التجربة من قبل وأن الأزمة ستكون لعدة أيام وبعدها تنتهى الأمور ويفوز صبحى بالمائة وعشرين مليون جنيه إجمالى تعاقده مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.

*إكرامى الشحات

إكرامى الشحات حارس الاهلى الأسبق ووالد زوجة رمضان صبحى لم يكن بعيدًا عن الصورة، فقد كان يعلم كل كبيرة وصغيرة، وكان يريد رد فعل لإدارة الأهلى التى فرطت فى نجله ولم تجدد عقده، رغم أن شريف إكرامى هو من بادر بالإعلان عن رغبته فى الرحيل عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وهو أمر جديد لم يعتد عليه أبناء الأهلى وهو ما دفع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى عند بدء فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى أن تحترم رغبة شريف إكرامى التى أعلن عنها وتوجه اليه الشكر.

لكن الشحات لم يعجبه رد الأهلى بالموافقة على طلبه بالرحيل، وتناسى أن الأهلى من أعاد رمضان صبحى للحياة الكروية عندما تراجع مستواه فى الدورى الإنجليزى واستبعده ناديه من حساباته ولم يجد أى عروض بيع أو استعارة يلجأ إليها ليستعيد أمله فى استكمال مشواره الكروى وقام الأهلى باستعارته على مدار عام ونصف وشارك خلالها مع الفريق الأول بصفة أساسية واستعاد فورمته واقتحم صفوف المنتخب الأول والأوليمبى مرة أخرى بقوة.

*ممدوح عيد

المدير التنفيذي لنادى بيراميدز لديه خطة محددة في تدعيم فريقه بنجوم دوليين ومن أصحاب الخبرات ويضع على رأسهم نجوم الأهلى لذا كان سبباً في التعاقد مع أحمد فتحى وشريف إكرامى وجاء الدور على رمضان صبحى .

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ممدوح عيد كان يعمل وكيلًا للاعبين حتي وقت قريب ويرتبط بعلاقات قوية مع النجوم الدوليين في منتخب مصر، قبل أن يظهر بقوة على الساحة الكروية وبدأ اسمه يتردد في الأوساط الكروية، قبل أن يتولي منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

*سيد عبد الحفيظ

علاقة رمضان صبحى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى شهدت توتراً واضحاً منذ الخناقة التي اندلعت بين السنغالى أليو بادجى مهاجم المارد الأحمر والعفيجى في أحد التدريبات وعلى إثرها قرر عبد الحفيظ معاقبة اللاعبان مادياً وهو الأمر الذى لاقى غضب رمضان صبحى الذى طالب بعدم تطبيق العقوبة المالية من أجل اعتبار ما حدث نرفزة ملعب وحماس زائد، ولكن عبد الحفيظ أصر على تطبيق العقوبة المادية بخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب، خصوصا بعد وصول الواقعة إلى وسائل الإعلام ولفرض المزيد من الانضباط داخل الفريق .

*طاهر محمد طاهر

لعب تعاقد النادى الأهلى مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، دوراً كبيراً فى رحيل رمضان صبحى عن الأهلى ورفضه البقاء فقد أبدى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى غضبه الواضح من تعاقد القلعة الحمراء مع "جناح" المقاولون.

رمضان صبحى كان مُذبذب بشأن فكرة البقاء فى الأهلى بسبب رغبته فى العودة لأوروبا تارة أو الحصول على عقد مالى أفضل من العرض الأهلاوى تارة أخرى، بجانب ضغوط المُحيطين به والذين نصحوه بعدم البقاء فى الفريق قبل أن يتعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر أوائل شهر يوليو الماضى بشكل رسمى لمدة خمسة مواسم، وهى الصفقة التى أثارت غضب رمضان بشكل واضح.

رمضان وجه عتاباً لإدارة الأهلى فى بعض جلساته الخاصة بسبب صفقة طاهر محمد طاهر، وقال اللاعب، "كيف يتعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر ثم يطلب التعاقد معى، طالما أن الأهلى طلب استمرارى مع الفريق لماذا قرر ضم "جناح" المقاولون؟.

تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر كان بمثابة "المسمار" الأول فى نعش علاقة رمضان صبحى مع الأهلى، فقد بدأ اللاعب يتفاوض مع الأهلى دون جدية أو رغبة أكيدة فى البقاء مع القلعة الحمراء، خاصة أن أشخاصا قريبين منه أكدوا له أن الأهلى قد "يغدر" به فى أى وقت، لذا عليه التفكير فى مصلحته الشخصية فقط، ومن هنا ظل اللاعب يُماطل الأهلى بشأن التجديد فرغم أنه سبق وأكد لإدارة النادى أنه سيُجدد لو اتفق الأهلى مع هدرسفيلد على شرائه ثم أكد أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، إلا أنه "نسف" كل هذه الوعود وطلب الرحيل لبيراميدز فى وقت كان قد اتفق فيه الأهلى مع هدرسفيلد على جميع الأمور المالية.