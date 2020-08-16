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هل يرحل عن كامب نو؟.. تقارير: سيتي وإنتر في انتظار قرار ميسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تزايدت التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل لاعب الإسباني الذي ارتبط بالرحيل عن ملعب كامب نو خلال الفترة المقبلة.

البالغ من العمر 33 عامًا قضى حياته المهنية بالكامل في كامب نو، ومن المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2021 ومن غير المرجح تجديده.

ويعيش ميسي موسمًا سيئًا داخل كامب نو بعد خسارة بطولة ، وما زاد الأمور تعقيدًا، الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي .

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الايطالية فإن النجم الأرجنتيني ارتبط بالانتقال إلى إنتر ميلان خلال الفترة الماضية، كما تناولت الصحف الايطالية مقترح تدخل الشركة الراعية للنادي لحسم الصفقة.

من جانبها، أشارت تقارير أخرى منها صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي ينتظر موافقة ميسي لتقديم عرضًا رسميًا لانتقاله إلى ملعب الاتحاد.

لكن انتقال ميسي إلى سيتي قد يكون مرهونًا باستمرار بيب جوارديولا (مدربه السابق في برشلونة) في ملعب الاتحاد، فالمدرب الكتالوني سينتهي عقده مع سيتزنز بنهاية الموسم المقبل ولم يحدد البالغ من العمر 49 عامًا موقفه من التجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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