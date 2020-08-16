"فترة الإعداد".. أمير عزمي يوضح أسباب تأهل أندية فرنسا وألمانيا لنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أمير عزمي مجاهد مدرب نادي اف سي مصر، إن الدوريين الألماني والفرنسي حققا استفادة جيدة من فترة الإعداد قبل استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ناديين من ألمانيا وفرنسا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيثن نجح باريس سان جيرمان وليون في إقصاء أتالانتا ومانشستر سيتي، بينما فاز بايرن ميونخ ولايبزيج على برشلونة وأتليتكو مدريد.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال أمير عزمي: "الدوري الألماني أقل دوري كان متبقي فيه ماتشات والفرق خلصت وبدأت فترة الاعداد".

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وأضاف: "الدوري الفرنسي اتلغي والفرق بدأت إعداد.. تلاقي فرقتين من هنا وهنا في قبل النهائي.. دي رسالة للاخ اللي قالك عايز حد يقولي اسف".

واستأنف دوري we المصري نشاطه في السادس من شهر أغسطس الجاري، بدأت بالمؤجلات ثم مباريات الدور الثاني.

جدير بالذكر أن نادي مصر خاض مباراتين ضد الإسماعيلي (خسر 2-0) وأسوان (تعادل 1-1)، بينما تأجلت مباراته الأولى ضد الإنتاج الحربي بسبب إصابات كورونا التي ضربت لاعبي الفريق العسكري.