مواعيد مباريات الأحد.. يونايتد وإشبيلية.. وبيراميدز أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في مسابقتي الدوري الأوروبي والدوري المصري.

ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بالبطولة التي تقام في ألمانيا.

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

20:00.. بيراميدز وطلائع الجيش.. ON Time Sports HD.

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- الدوري الأوروبي:

21:00.. إشبيلية ومانشستر يونايتد.. beIN Sports HD 1.

- الدوري التونسي:

17:30.. الصفاقسي وسليمان الرياضي.. Television Tunisienne 1.

20:00.. النادي الإفريقي واتحاد تطاوين.. Alkass Four HD.