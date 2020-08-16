رسميًا .. الزمالك يتظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن أحمد الشناوي

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن الزمالك قدم تظلمًا رسميًا على قرار الجبلاية بشأن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والذي يلزمه برد 10 ملايين جنيه للأبيض وإيقافه لحين رد المبلغ.

قال الشوربجي في تصريحات لـ

"الوفد"، إنه سيحدد جلسة للجنة التظلمات خلال الأسبوع الجاري من أجل بحث تظلم الشناوي والزمالك على القرار الصادر من اتحاد الكرة.

فيما أكد مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك طلب زيادة التعويض

المالي وعدم الاكتفاء بإلزام اللاعب برد المبلغ الذي حصل عليه من القلعة البيضاء قبل انتقاله إلى بيراميدز.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز على المقاصة أمس بهدف دون رد سجله حسام أشرف لاعب الفريق الشاب في الدقيقة 93 من عمر اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.