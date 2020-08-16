رياضة | نجم الزمالك السابق: هدفنا المركز الثاني في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: هدفنا المركز الثاني في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى نجم الزمالك السابق، أن فريقه يمتلك الكثير من العناصر التي من الممكن أن تحل مكان يوسف أوباما ومصطفى محمد.

وكان الزمالك حقق فوزا مثيرا وقاتلا على مصر للمقاصة بهدف دون رد أمس السبت في الجولة 19 من الدوري.

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك لا يحتاج الدوري، ولكنه يسعى للتواجد في المركز الثاني".

وأكمل: "المرحلة الحالية يجب على الزمالك أن يجهز جميع اللاعبين لبطولة دوري أبطال إفريقيا، الفرق كبير بين الأهلي والزمالك من ناحية النقاط، وهذا هو الواقع".