رياضة | عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى أن رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، تلقى عرضين من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن العرضين أحدهم سعودي والأخر إماراتي، وعرض أحد وكلاء اللاعبين المشهورين ذلك على نادي هيدرسفيلد تاون.

وكشفت التقارير، أن القيمة المالية للعرضين، لم تكن أكبر من العرض المقدم من نادي بيراميدز، لضم رمضان صبحي.

وأفادت التقارير، أن رمضان صبحي ووكيله نادر شوقي أبلغا مسؤولي هيدرسفيلد برغبة اللاعب بالانضمام إلى بيراميدز بعد توصله لاتفاق نهائي معه على كافة تفاصيل المالية.