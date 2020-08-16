رياضة | ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي ليفربول ينتظر الحصول على 5 ملايين دولار من برشلونة في حال تتويج البرازيلي كوتينيو بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن برشلونة سيضطر لدفع 5 ملايين يورو لفريق ليفربول الإنجليزي، إذا نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في الفوز بلقب "التشامبيونزليغ" مع الفريق البافاري الموسم الجاري.

ويلعب كوتينيو مع البايرن على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية دوري الأبطال هذا الموسم، وهو مرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

Advertisements

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018، ويوجد بند في العقد المشترك بين برشلونة وليفربول ينص على تقاضي "الريدز" 5 ملايين يورو، إذا فاز كوتينيو بلقب دوري الأبطال في أحد موسمي 2018-2019 أو 2019-2020.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البند لم يحدد الفريق الذي يحصد معه اللاعب البرازيلي لقب دوري الأبطال.

ونجح كوتينيو في تسجيل هدفين للفريق البافاري خلال الفوز التاريخي على برشلونة بنتيجة 8-2 ضمن ربع نهائي دوري الأبطال أمس الجمعة.