رياضة | موعد وصول نجم برشلونة إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد وصول نجم برشلونة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسئولو نادي برشلونة على سفر البرازيلي أرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي لبداية خوض تجربته هناك والمشاركة في تدريبات السيدة العجوز.

ووفقا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية فإن آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة توصل مع مسؤولي برشلونة لاتفاق يتضمن عقوبة مالية صغيرة نظرا لرفضه الانضمام لتدريبات الفريق والبقاء في البرازيل.

وحسب الصحيفة، فإن البرازيلي البالغ 24 عاما سيسافر إلى مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقع ناديه الجديد يوفنتوس، في 23 أغسطس لبدء مسيرته معه، ليكون تحت قيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو وبجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Advertisements

وبحسب الصحيفة المذكورة، التقى محامو آرثر ميلو بالخدمات القانونية للنادي الكتالوني، وبعد الاجتماع، اتفقوا على عقوبة مالية للاعب إثر الملف التأديبي المفتوح بعد قراره البقاء في البرازيل وعدم العودة إلى التدريب مع برشلونة في 27 يوليو.

وكان برشلونة قد أعلن في يونيو الماضي، انتقال آرثر إلى النادي الإيطالي، مقابل 72 مليون يورو شاملة 10 ملايين كمتغيرات إضافية، ووقع اللاعب البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم.

يذكر أن سبب نشوب الأزمة بين برشلونة واللاعب، يعود لرفضه المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية العطلة التي حصل عليها الفريق إثر انتهاء الدوري الإسباني، وعلمه أنه خارج حسابات المدير الفني كيكي سيتين.