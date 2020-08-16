رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأحد نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي نظيره نادي إشبيلية الأسباني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوربي والذي يقام حاليا فى ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة الدوري الاوربي بعد تخطي عقبة نادي كوبنهاجن الدنماركي بينما صعد نادي إشبيلية الأسباني على حساب نظيره والفرهامبتون الإنجليزي.