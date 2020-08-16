شكرا لقرائتكم الأهلي يختار الحاوي بدلا من العفيجي في إعلان شركة البطاطس الراعية للنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار إدارة النادي الأهلي على وليد سليمان نجم الفريق لخلافة رمضان صبحي في إعلان شركة البطاطس التي ترعى النادي، بحيث يقوم الحاوي بتصوير مشاهد رمضان صبحي في الإعلان خاصة بعد أن طلبت الشركة من رمضان صبحي رد الأموال التي حصل عليها نظير الإعلان والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء اعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي، ورفضه الانتقال للأهلي بشكل نهائي وإعلان رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم الجديد ، وطلب مسئولو شركة البطاطس من رمضان صبحي رد الأموال خاصة وأنه موقع على بند في عقد الإعلان يؤكد أنه لاعباً في الأهلي رغم أنه اعارته انتهت يوم 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لم يوقع اللاعب مع الأهلي على عقد جديد.

ووعد رمضان صبحي شركة البطاطس برد المقابل المالي الذي حصل عليه بحد أقصى غداً الاثنين، في الوقت الذي سيحصل وليد سليمان على نفس المبلغ الذي سيرده رمضان صبحي لتصوير مشاهدة في الإعلان، على أن يتم حذف مشاهد رمضان صبحي برفقة باقي نجوم الأهلي المتواجدين في الإعلان ومنهم الحارس محمد الشناوي والتونسي علي معلول.