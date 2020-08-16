شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تؤكد إقامة كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس فى موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريج تايلى، المدير التنفيذى للاتحاد الأسترالى للتنس، أن النسخة الثانية من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين من المقرر أن تقام في موعدها المحدد في يناير المقبل.

وانطلقت البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، العام الماضى بتنسيق مشترك من اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الأسترالى وسط جدول البطولات التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وواجهت البطولة التي تضم 24 فريقا للرجال بعض الانتقادات وأثيرت الشكوك حول إقامة نسختها الجديدة في 2021 وسط جائحة كوفيد- 19.

وقال تايلى لـ«رويترز» عبر الفيديو: «نتحدث كثيرا مع اتحاد المحترفين ونريد جميعا إقامة البطولة».

وأضاف: «كانت الانطلاقة رائعة وناجحة جدا ونطمح لإقامة المنافسات في ثلاث مدن وننسق معها ويجب أن نضمن سلامة اللاعبين».

وتابع: «أعتقد أن اللاعبين يشعرون بشغف للعب أمام جماهير في يناير».

وبدا تايلى واثقا من إقامة بطولة أستراليا المفتوحة في موعدها التقليدى في يناير أيضا، وبنفس القيمة الكاملة للجوائز وبوجود جماهير.

وواصل: «ربما نضيف بعض البطولات للتحضير لمنافسات أستراليا المفتوحة».

على جانب آخر، أعربت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز عن «ارتياحها الشديد» بعد المباراة التي فازت فيها على شقيقتها الكبرى فينوس، في البطولة المقامة حاليا في ليكسنجتون، بولاية كنتاكى الأمريكية.

وتغلبت سيرينا على شقيقتها الكبرى 3-6 و6-3 و6-4 في دور الـ16 للبطولة وحجزت مقعدها في دور الثمانية.

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ورغم كونها بطولة متواضعة تقام دون جماهير في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، كانت هناك بعض الأهمية لهذه البطولة لدى سيرينا.

وخاضت سيرينا المصنفة الأولى على العالم سابقا، مساء الخميس، المواجهة رقم 31 مع شقيقتها فينوس على مدار مسيرتهما الاحترافية حتى الآن.

وقالت سيرينا: «أشعر براحة شديدة.. عدم وجود حشد جماهيرى يجعل الأمور أكثر استرخاء. أتدرب في أماكن أكثر صخبا من هذا الملعب».

وتمثل البطولة الحالية فرصة استعداد جيدة قبل خوض فعاليات بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي تنطلق في مدينة نيويورك الأمريكية في 31 أغسطس الحالى.