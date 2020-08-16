شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرنانديز»: الدورى الأوروبى يعنى الكثير لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، أن تتويج الشياطين الحمر بلقب الدورى الأوروبى هذا الموسم سيساعد الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات.

ويلعب يونايتد ضد إشبيلية في نصف نهائى الدورى الأوروبى، اليوم، بعد توديع بطولتى كأس الاتحاد الإنجليزى وكأس الرابطة من نصف النهائى.

وقال «فيرنانديز»، حسبما نقل موقع «سكاى سبورتس»: «كل لاعب بحاجة لفهم ماذا يعنى التتويج بلقب الدورى لمانشستر يونايتد، الأمر سيكون مهمًا للمدرب واللاعبين، خاصة أننا نبلى حسنًا حتى الآن».

وأضاف: «إذا تُوِّجنا بلقب، فلن يكون الأمر مثاليًا، وإنما جيد للفريق لأنه بحاجة إلى العودة للفوز ببعض الكؤوس والقتال على البطولات الأوروبية والدورى«.

وتابع: «الختام بصورة جيدة الآن سيكون بداية مميزة للموسم المقبل».

ولم يُتوَّج مانشستر يونايتد سوى بـ3 ألقاب كبرى منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في عام 2013، وكان آخرها الدورى الأوروبى منذ 3 سنوات.

وأوضح البرتغالى: «نحتاج المزيد من التطور، يجب أن نبدأ الدورى بعقلية الفوز، ونعرف أننا نلعب لنادٍ كبير يملك تطلعات كبرى«.

وأكد: «نأمل في الفوز ببعض الكؤوس، وبالطبع البريميرليج أحد الألقاب التي نريدها، والتتويج بالدورى الأوروبى سيعزز عقلية الفوز بالألقاب والقتال مع الأندية الكبرى».

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وعن رأيه في زميله «جرينوود»، قال: «أعتقد أنه قدم موسمًا عظيمًا، هو صغير في السن، وحقق أرقامًا مميزة هذا الموسم».

واسترسل: «العمر مجرد رقم، والكل شاهد أن (ماسون) لعب بصورة مميزة للغاية، وإمكانه تقديم المزيد، فهو يملك الجودة، ولا يزال أمامه الوقت للتطور بدنيًا، وقدم موسمًا رائعًا، وسيتحسن أكثر».

وأشار: «يحتاج اللعب بصورة أكبر واكتساب الثقة من زملائه والمدربين، وأرى أنه سيتحسن بصورة أكبر بفضل الجودة التي يتمتع بها».