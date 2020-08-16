شكرا لقرائتكم خبر عن شكل جديد للدورى الإنجليزى فى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج» جدول مباريات موسم 2020/2021 يوم الجمعة المقبل، والذى يشهد قدرًا كبيرًا من ضغط المباريات، بسبب الانطلاق المتأخر، الذى أعقب امتداد الموسم الحالى، بعد أزمة توقف منافسات كرة القدم، التى أعقبت تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتبعًا لشبكة «سكاى سبورتس» ستعلن رابطة بريميرليج تفاصيل جميع مباريات الموسم، البالغة 380 مباراة، يوم الجمعة المقبل، بينما تحدد سابقًا موعد انطلاق وختام المسابقة، حيث تبدأ فى الثانى عشر من سبتمبر 2020، وتنتهى فى الثالث والعشرين من مايو 2021.

مسابقات دورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، دورى القسم الثالث ودورى القسم الرابع ستبدأ أيضًا بحلول الثانى عشر من سبتمبر، وينتهى موسم المسابقات الثلاث أحد يومى الثامن والتاسع من مايو.

المسابقات الثلاث ستشهد عددًا كبيرًا من جولات منتصف الأسبوع، نظرًا للانطلاق المتأخر للموسم الجديد، بينما ستنتهى منافسات «بلاى أوفس» فى تشامبيونشيب، التى يحصل بطلها على آخر بطاقات التأهل للدورى الإنجليزى الممتاز بين يومى 29 و31 مايو.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو» ستشهد بدورها تغيرات كبيرة فى الموسم الجديد، حيث تُقام أدوارها الأربعة الأولى فى شهر سبتمبر، بينما تُلعب مواجهتا الدور نصف النهائى عبر مباراة وحيدة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب المعتاد.

وتم تحديد الخامس من سبتمبر موعدًا للدور الأول بكأس رابطة المحترفين، لكن المواعيد الجديدة للأجندة الدولية للمنتخبات، قد تتسبب فى تغيير موعد انطلاق الكأس الإنجليزية المحلية، بينما من المنتظر أن تُقام الأدوار الثلاثة التالية فى منتصف الأسابيع انطلاقًا من 15 سبتمبر.

وفيما يتعلق بأندية الدورى الإنجليزى الممتاز، ستشارك فى «كأس كاراباو» انطلاقًا من أحد الدورين الثانى أو الثالث، تبعًا لمشاركات بعضها فى منافسات مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى.

Advertisements

الدور ربع النهائى لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية سيتأخر حتى الثانى والعشرين من ديسمبر، بينما ينطلق نصف نهائى البطولة فى الخامس من يناير المقبل، ويحتضن استاد «ويمبلى» بالعاصمة لندن المباراة النهائية فى الثامن والعشرين من فبراير 2021.