شكرا لقرائتكم خبر عن «كانتى» على رادار إنتر ميلان فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مسؤولو إنتر ميلان أنظارهم فى الميركاتو الصيفى، إلى الفرنسى نجولو كانتى، لاعب وسط تشيلسى.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن جوزيبى ماروتا، المدير التنفيذى لإنتر ميلان، يراقب وضع كانتى فى تشيلسى.

وأشارت إلى أن عقد كانتى مع تشيلسى مستمر حتى صيف 2023، لكن اللاعب يمكن الاستغناء عن خدماته من قبل المدرب فرانك لامبارد.

وأوضحت أن الأزمة تظل فى أن مسؤولى تشيلسى يتسمون بالصعوبة دائمًا فى المفاوضات حول رحيل نجوم البلوز، إلا أنه تبقى هناك مساحة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وذكرت أن إنتر وضع ماتيو فيتسينو ومارسيلو بروزوفيتش فى الميركاتو، بينما سيتم تقييم روبيرتو جالياردينى وبورخا فاليرو.

يذكر أن كانتى كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى فى الموسم الماضى ولكن الصفقة توقفت فى اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية.

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