شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» يغيب عن تدريبات بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات بوروسيا دورتموند الصباحية، الجمعة، غياب لاعبين جديدين.
وأعلن دورتموند عبر حسابه على موقع تويتر، غياب الثنائى دان أكسيل زاجادو وإيرلينج هالاند عن مران أسود الفيستيفال.
وكشف النادى الألمانى عن معاناة زاجادو من مشاكل فى الركبة، مما سيمنعه من المشاركة فى باقى تدريبات الفريق على مدار الأيام القليلة المتبقية من معسكره فى سويسرا.
أما المهاجم النرويجى هالاند، فقد أشار دورتموند إلى غيابه عن المران بسبب احتقان طفيف فى الحلق، مما يعنى إمكانية عودته للتدريبات أمس السبت.
من جانبها، زفت شبكة «Ruhrnachrichten» أنباء سارة لجماهير دورتموند، بإعلان عودة المدافع الألمانى ماتس هوميلز للتدريبات الجماعية.
وشهد المران استقبالًا حافلًا لمدافع بايرن ميونخ السابق، الذى ظهر فى التدريبات التحضيرية لأول مرة، بعدما غاب طوال الأيام الماضية بسبب إصابة فى الكاحل.
وبدأ دورتموند التحضير لموسم 2020-2021 منذ بداية أغسطس الجارى، رغم تبقى أكثر من شهر على انطلاق الدورى الألمانى فى منتصف سبتمبر المقبل.
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