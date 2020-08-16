شكرا لقرائتكم كارتيرون يدرس استمرار استبعاد أوباما من مواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استمرار استبعاد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، من المواجهة المقبلة أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك من أجل مواصلة برنامجه التأهيلى الذى يخضع له للتعافى من إصابة العضلة الأمامية التى أبعدته عن الفريق الأبيض فى أولى ثلاث مباريات للزمالك فى البطولة المحلية وذلك رغبة من كارتيرون فى تجهيز أوباما من أجل اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى قمة الدورى الممتاز، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ21 بالمسابقة والتى يطمح فيها الأبيض لتحقيق انتصاراً كونها تمثل بطولة خاصة للقطبين جماهيريًا.

ومن المُقرر أن يخضع أوباما لفحص طبى جديد، اليوم، الأحد، مع مواصلة برنامجه التأهيلى على هامش تدريبات اللاعبين المستبعدين من لقاء مصر للمقاصة الذى ابتعد عنه اللاعب فى الجولة التاسعة عشر من منافسات البطولة الدورى الممتاز، نظراً بسبب معاناته من تلك الإصابة حيث لم يشارك اللاعب فى مباريات الزمالك أمام المصرى والاتحاد السكندرى والمقاصة على الترتيب فى بطولة الدورى الممتاز.

وواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة فى الثامنة من مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى جاءت عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.