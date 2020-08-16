طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي من إدارة بيراميدز مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، القريب من الانتقال إلى النادي السماوي.
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، خلال برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن أحمد فتحي، الذي سينتقل إلي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي.
وأضاف عمر ربيع ياسين: "رمضان صبحي سيحصل تقريبًا على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به".
وتابع الإعلامي: "أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".
يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد أعلن خروج رمضان صبحي من حساباته بعد رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز على أعتاب أزمة.. أحمد فتحي يطلب المساواه بـ رمضان صبحي ويهدد بالبقاء في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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