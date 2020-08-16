تعليقاً على ملعب الأهلي الجديد.. مرتضى منصور: هعمل ستاد الزمالك «مش شقة مفروشة»

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه سيعمل على بناء ستاد كامل للقلعة البيضاء وليس الاستفادة من أحد الملاعب المقامة بالفعل.

وقال منصور، في تصريحات لقناة Ten الفضائية أمس السبت نقلها موقع "مصراوي"، إنه يرفض ما وصفه بـ"تأجير استاد مثل الشقة المفروشة"، معلنًا رفضه استئجار استاد بتروسبورت.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "أقوم بعمل استاد للزمالك، لا يمكن أن أقوم بإيجار شقة مفروشة، استاد السلام اسمه استاد السلام، أنا أسعد شخص بإيجار الأهلي له لأنني أتشائم منه وكثيرًا ما خسرنا بطولات به".

Advertisements

وتابع منصور: "طلبوا مني تأجير استاد بتروسبورت ولكنني رفضت بشكل قاطع، هل انشأ استاد كامل أم أقوم باستئجاره وأضحك على جماهيري؟".

يشار إلى أن نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويوم الأربعاء الماضي، افتتح النادي الأهلي رسمياً ملعبه الجديد الذي سيتضيف مبارياته محلياً وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة، ملعب "الأهلي We السلام".

وسيحمل الملعب اسم "استاد الأهلي We السلام" وسيخضع لمراحل جديدة للتطوير لاحقاً، بعد انتهاء المرحلة الأولى الحالية التي سبقت الافتتاح بالمسمى الجديد.