شكرا لقرائتكم خبر عن العفيجي و المسمار والجوكر أحدثها.. 5 ألقاب ممنوعة في مدرجات "التالتة شمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألقاب هي أعظم مكافأة تقدمها جماهير الكرة لنجم في فريقها، وتعتبر أعظم وسام لرياضي قد يعلق على صدره مدعوما بمشاعر الحب والتقدير، وتميزت الكرة المصرية بالعديد من الألقاب التي أطلقتها الجماهير على نجوم الكرة، ولأن الشعب المصري عاطفي بطبعه ظلت تلك الألقاب باقية لنجوم كثر حتى بعد الاعتزال، إلا أن بعضها اختفى من قاموس التشجيع بعد استشعار الغدر من صاحب اللقب الرفيع.

جماهير الأهلي كانت الأكثر استقبالاً للصدمات في الفترة الأخيرة، برحيل عدد من النجوم عن القلعة الحمراء بشكل غير لائق للنادي أو لتاريخ اللاعب نفسه بعدما وثقت الجماهير به ووضعت عليه آمالها في مواصلة رحلة المجد المحلي والأفريقي، في مؤشر خطير على هيمنة المادة على شعارات الانتماء.

العفيجي، كان آخر الألقاب الممنوعة من الترديد في مدرجات "التالتة شمال، وهو لقب منحته الجماهير الأهلاية لرمضان صبحي "ابن النادي"، الذي تخرج من قطاع الناشئين ليتألق مع الفريق الأول قبل رحلة غير موفقة في انجلترا عاد بعدها إلى بيته الأحمر، قبل أن يصدم الأهلاوية بتفضيل الرحيل إلى بيراميدز لوجود عرض مادي مغري.

"المسمار" وهو لقب حسام عاشور كابتن النادي الأهلي السابق، والذي صمت دهراً وخانه التعبير عندما تحدث منتقداً إدارة النادي وضارباً بقواعد القلعة الحمراء عرض الحائط في قضية اعتزاله متهماً الخطيب ومجلسه بتعمد إفساد مهرجان اعتزاله، مما جعل الجماهير تتناسى تاريخه الطويل في الأهلي.

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"الجوكر" هو أحد الألقاب المميزة لأحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، نظراً للعبه في أكثر من مركز، ولكنه بعدما فضل عرض بيراميدز على الأهلي أسقطت الجماهير الحمراء هذا اللقب حتى إشعار آخر.

"الدون"، وكان من أبرز الألقاب التي تطلق على عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، والذي قع للزمالك في الموسم قبل الماضي، ما أثار غضب الأهلاوية، ورغم أنه لم ينضم للفريق الأبيض، نزل السعيد من عرض اللاعب المفضل لدى الأهلي وجماهيره.

"السد العالي" كان اللقب الأبرز لعصام الحضري حارس العرين الأحمر السابق، الذي صدم الأهلاوية بهروبه المفاجئ إلى الدوري السويسري مدعياً أنه يبحث عن حلم الاحتراف، ومتخلياً عن الفريق في فترة صعبة.