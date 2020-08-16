شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام تطالب بزيادة عدد كاميرات الـvar في الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عدد من حكام الدوري الممتاز من اللجنة الرئيسية بقيادة وجيه أحمد العمل على زيادة أعداد الكاميرات في بعض الملاعب من أجل إتاحة الرؤية لهم من خلال تقنية حكم الفيديو الـvar خاصة أن هناك ملاعب يوجد بها 6 كاميرات فقط وهو ما يمنع حكم الـ var من اتخاذ القرار في وقت أسرع ، أو اتخاذ القرار الصحيح 100 % ، ووعدهم مسئولو اللجنة بدراسة هذا الأمر مع اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة و العمل على زيادة الكاميرات في بعض الملاعب التي يواجه الحكام بها صعوبة.

أكد سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، أن حكام تقنية الفيديو الـvar فى مصر مظلومين بسبب قلة الوقت الذى تدربوا فيه على تطبيق التقنية، فى ظل ضغط الدورات التدريبية واستعجال اللجنة الخماسية تطبيق التقنية فى مصر، مضيفا أن الحكام كان يجب أن يحصلوا على مزيد من الوقت للتدريب على التقنية بجانب لعب عدة مباريات بنظام الأوف لاين.

وقال سمير عثمان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه يوجه نصيحة للجنة الحكام الحالية بأن يتم اختيار حكام من أصحاب الخبرات لتقنية الفيديو حتى يكونوا مقنعين لحكم الساحة الذى لا بد أن يثق فى قرارات حكم الفيديو، لكن لو حدث العكس سيكون تطبيق التقنية غير مجدى.