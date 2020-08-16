رياضة | الزمالك يتحرك لتلبية رغبة كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لتلبية رغبة كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طالب إدارة القلعة البيضاء أن تسرع في حسم صفقة نبيل دونجا نجم خط وسط براميدز من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

ومن وجهة نظر المدير الفني الفرنسي، فإن دونجا سيوفر الحلول لأزمة وسط الملعب مع تفكيره في تغيير مركز فرجاني ساسي والاعتماد عليه فى مركز صانع الألعاب على أن يكون كلا من دونجا وطارق حامد في وسط الملعب.

وشدد كارتيرون على تمسكه بالتعاقد مع نبيل دونجا ورفض التعاقد مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة بالإضافة إلى عدم إقتناعه بمستوى محمد حسن واعتباره بديلا استراتيجيا في خط وسط الملعب.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون بتحديد احتياجاته لإدارة الفارس الأبيض التي نجحت في حسم صفقتي الأنجولي أري بابل والتونسي حمزة المثلوثي ومازال متبقى مركز المهاجم بالإضافة إلى نجم خط الوسط المدافع.