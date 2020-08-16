رياضة | تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني 3 أسماء مرشحين لقيادة تدريب النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب سوء النتائج. Advertisements وذكرت التقارير الصحفية الاسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان و المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني النادي لنادي السد القطري هم الأقرب لتولي قيادة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة. وأضافت التقارير أن إدارة نادي برشلونة ستعلن خلال ساعات قليلة إقالة مدرب الفريق كيكي سيتين وتعيين المدرب الجديد هذا الأسبوع استعدادا للموسم الجديد. يذكر أن نادي برشلونة قد خسر بنتيجة 8 / 2 أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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