رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المقامة حاليا فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة يبن الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد عبر لدور نصف نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة أتالانتا الإيطالي بينما تأهل لايبزيج لهذا الدور بعد إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني فى ربع نهائي البطولة.