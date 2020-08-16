رياضة | بسبب جنسيته.. بارتوميو رفض التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب جنسيته.. بارتوميو رفض التعاقد مع نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي لويس عمر تابيا ، مفاجأة كبيرة عندما أسدل الستار عن كارثه قام بها جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي .

وكشف الصحفي الشهير أن بارتوميو قد رفض التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيس، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ ، وذلك قبل الانتقال إلى العملاق البافاري الصيف الماضي .

وظهر الظهير الأيسر صاحب الـ 19 عام تقدم كبيرة طول الموسم، مما ساعد فريقة في الفوز بلقبي الدوري والكأس في المانيا، علاوة على ذلك مساهمتة في الفوز التاريخي للعملاق البافاري علي نظيرة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين .

ونشر عمر تابيا تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلًا " عرض خريستو ستويتشكوف، ألفونسو ديفيس علي بارتوميو قبل الانتقال الي بايرن ميونيخ ، فكان رد الاخير " لا أنه كندي " .