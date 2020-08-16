رياضة | جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "قمنا بالأخطاء في كلا الهدفين في لحظات مهمة من اللقاء، وأول 15-20 دقيقة في اللقاء كانت رائعة، ولكننا عانينا في إيجاد المساحة للهجوم، وفي يوم من الأيام سنقوم بكسر ذلك الحاجز الذي بيننا وبين نصف النهائي، وأشعر أننا كنا الأفضل الليلة".
وأضاف: "نحن محبطون، ولكن سنذهب للعطلة الآن ومن ثم سنعود للمحاولة مجددًا، وربما في يوم من الأيام سنصل لما نريده ولكن سنرى".
وأوضح عن الـ VAR: "لا أعلم، ولا أرغب بالحديث عن هذه الأمور، لأنه سيبدو وأنني أحاول إيجاد أعذار وأتذمر بسبب تلك الحالة، ولكننا قمنا بالأخطاء، وفي مثل هذه الحالات كان علينا التسجيل من أجل الذهاب للأشواط الإضافية، وبعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث واللقاء انتهى بعد ذلك".