رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من العودة للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضًا للعودة لنادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك هازارد كتيرًا مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد تعرضه للعديد من الإصابات، والتي أثرت على المشاركة مع الفريق الملكي.

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وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن مسؤولين من تشيلسي تواصلوا مع هازارد أثناء الموسم، حيث كانوا قلقين على إصاباته وسألوه عن العملية والتعافي ومشاعره في إسبانيا.

وتابع الموقع، أن مسؤولي تشيلسي عرضوا على هازارد العودة مجددًا إلى ستامفورد بريدج خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع، أن هازارد لا يفكر مطلقًا في مغادرة ريال مدريد؛ لأنه كان يحلم بارتداء قميص النادي الملكي.