رياضة | الأهلي يدرس التعاقد مع محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس التعاقد مع محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك اتجاهًا قويًا في الأهلي للتعاقد مع إبراهيم، وظل خروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر، ويستعد المجلس الأحمر لتقدم عرض مالي مغر للاعب لحسم الأمور بشكل رسمي.

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وكان محمد إبراهيم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة بصورة نهائية في مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك.

وخاض صاحب الـ28 عامًا 12 مباراة مع مصر المقاصة، لم يستطع التسجيل ولا هدف، إلا أنه صنع إثنين.

ويعد مصر المقاصة من الفرق المهددة بالهبوط حيث يتواجد في الترتيب الخامس عشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز السادس عشر.