شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكمًا لمواجهة بيراميدز أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة لقاء بيراميدز أمام طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحكم اللقاء طاقم مكون من محمد معروف، حكم ساحة، ويعاونه تحسين السادات وأسامة عبداللطيف، ومحمد طارق حكما رابعا، وصبحي العمراوي حكما للفيديو، ومحمد أبوخاطر مساعد لحكم الفيديو.
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