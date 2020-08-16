شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يخضع لفحص طبي لحسم مشاركته في تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، لفحص طبى جديد، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض من عدمه، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى لتجهيزه بأفضل صورة فنية وبدنية بعد التعافى من فيروس كورونا حيث رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لقلعة ميت عقبة، المجازفة بجهوده فى المواجهات الرسمية الماضية حتى يتم تجهيزه بأفضل صورة للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ثم سيواجه الأهلى، فى لقاء القمة المقرر إقامته يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى قمة الدورى الممتاز، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ21 بالمسابقة والتى يطمح فيها الأبيض لتحقيق انتصاراً كونها تمثل بطولة خاصة للقطبين جماهيريًا.

وواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة فى الثامنة من مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى جاءت عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وشهدت تلك المواجهات غياب مصطفى فتحى عن الأبيض.