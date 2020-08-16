مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حسمت الفرق الـ4 مقاعدها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباريات دور الـ 8 بخروج مان سيتي على يد ليون .

جاء تأهل فريق ليون الفرنسي لنصف نهائي "التشامبيونزليج" على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهم على ملعب "خوسيه الفالادي"، بمدينة لشبونة البرتغالية.

ويواجه ليون فريق بايرن ميونخ،المرشح الاقوي للفوز بالبطولة و الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

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ويسعى ليون في مواصلة مفاجآته بالبطولة بانتزاع الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى النهائي.

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال كالآتي:

- باريس سان جيرمان الفرنسي ضد لايبزيج الألماني - الثلاثاء 18/8 التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

- ليون الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني - الأربعاء 19/8 التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.