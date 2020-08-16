شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبحث عن وديات مع أندية المظاليم استعدادًا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين عن خوض وديات خلال الفترة المقبلة مع فرق دوري القسم الثاني ، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 و المقرر إقامتها في موريتانيا في مارس المقبل.

واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب 17 لاعبا و هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية من الزمالك ، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر و كريم جمال بيبا من المقاصة و علاء محمد من الإسماعيلي و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن من المستقبل و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.

ويخوض منتخب الشباب وديات مع فرق دوري القسم الثاني نهاية شهر أغسطس الجاري بعد إنطلاق معسكرات المنتخب في أغسطس الجاري ، لحين عودة اللاعبين لمستواهم بعد فترة التوقف الطويلة التي استمرت لأكثر من 5 أشهر بسبب إنتشار فيروس كورونا وتوقف مسابقات اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب الشباب.

إنطلق معسكر الفراعنة الصغار يوم 5 أغسطس بالملعب الفرعي بالقاهرة وتم إجراء مسحات كورونا لجميع اللاعبين المختارين للمعسكر قبله بـ48 ساعة من اجل الإطمئنان على صحة جميع اللاعبين، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس مثل تواجد كل لاعب فى غرفة بمفرده و الالتزام بالإجراءات الوقائية.