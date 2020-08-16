شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مانشستر سيتي x ليون: عقدة «جوارديولا» الفرنسية مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ليون الفرنسي في بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وذلك بعد تغلبه على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1.

ونجح ليون في الوصول للدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية الأكبر للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بعد موسم 2009/2010.

وضمن ليون تواجد فرنسي ثاني في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ المسابقة (بجانب باريس سان جيرمان)، ليتكون نصف نهائي الأبطال هذا الموسم من فريقين من ألمانيا (أر بي لايبزيج وبايرن ميونخ) و2 من فرنسا، ليكون نصف النهائي بدون تواجد فريق من إسبانيا، إيطاليا أو إنجلترا للمرة الثانية فقط في تاريخ دوري الأبطال (بعد عام 1991).

وخرج مانشستر سيتي على يد لاعبين تفننا بالتسجيل في مرماه بدوري الأبطال، فالأول هو الجناح الفرنسي ماكسويل كورنيه الذي أفتتح التسجيل في المباراة مسجلًا هدفه الرابع بالتخصص ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي أهدافه خلال مسيرته بالمسابقة (4 من إجمالي 6 أهداف في 24 مباراة لعبها خلال مسيرته بالمسابقة).

وسجل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدفين الثاني والثالث، مسجلًا 4 أهداف ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وهو العدد الذي يمثل أكثر من نصف أهدافه في المسابقة (سجل إجمالي 7 أهداف في 25 مباراة).

ولم يشفع هدف كيفن دي بروين السادس عشر هذا الموسم في إنقاذ فريقه، مع معادلة البلجيكي لأفضل سجل تهديفي له في موسم بمختلف البطولات (مناصفة مع موسم 14/15 و15/16).

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وفشل بيب جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي لأبعد من الدور ربع نهائي في دوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي، مستمرًا في عقدته مع الفريق الإنجليزي ضد الفريق الفرنسي الذي لم يتلقى الخسارة أبدًا من مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني في 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري الأبطال (فاز ليون في 2 وتعادل في 1).