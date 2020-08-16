شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ ربع قرن.. نصف نهائي دوري الأبطال بدون أندية إنجليزية وإسبانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحددت الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بتواجد ناديين فرنسيين، وآخرين ألمانيين.
ويلتقي بايرن ميونخ ولايبزيج من ألمانيا، ضد ليون وباريس سان جيرمان الفرنسيين، على الترتيب، في مواجهتي نصف النهائي بدوري الأبطال.
وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فتعد هذه المرة الأولى منذ موسم 1995/1996، التي يشهد فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا عدم تواجد فرق إسبانية أو إنجليزية.
وتسبب بايرن ميونخ وليون في هذه المفارقة الصعبة، بعدما أطاح الأول ببرشلونة الإسباني، بينما أخرج الثاني مانشستر سيتي الإنجليزي.
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