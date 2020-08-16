شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين: لم نقدم أداء يكفي للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب توديع دوري الأبطال من دور الثمانية بالخسارة (3-1) أمام أوليمبيك ليون الفرنسي السبت، أن على فريقه التعلم من هذه التجربة، بينما أقر بأنهم لم يقدموا الأداء الكافي داخل المستطيل الأخضر.
وأكد اللاعب البلجيكي في تصريحات عقب المباراة: «علينا التعلم من هذا الدرس، لم نقدم الأداء الكافي للتأهل».
وأقر الدولي البلجيكي بأنهم لم يدخلوا بشكل جيد في اللقاء، ولكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني إلا أن صاحب هدف تعادل السيتي في اللقاء أكد أنهم لم يقدموا الأداء «الكافي» للفوز، وارتكبوا «بعض الأخطاء».
وفشل السيتي من جديد في تحقيق هدفه الأكبر بحصد لقب «التشامبيونز ليج»، ولا ينجح في التأهل للمربع الذهبي منذ آخر مرة في 2016 عندما ودع على يد ريال مدريد الإسباني.
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