شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب هولندا الأقرب لخلافة «سيتين» في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي، عن المرشح الأول لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين، المنتظر رحيله قريبا، بعد الهزيمة الكارثية أمام بايرن ميونخ 8-2، مساء الجمعة الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن هناك إجماع داخل برشلونة على إقالة سيتين، مع وضع قائمة بعدد من المرشحين لخلافته.

وقالت الشبكة إن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب الطواحين، يعتبر أقوى المرشحين لتدريب برشلونة، ويأتي من بعده تشافي هيرنانديز وماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، يدرس جديًا التفاوض رسميًا مع كومان بنفسه، خلال الساعات المقبلة.

وبغض النظر عن الإطاحة بالمدرب الحالي، من المتوقع أن تشمل ثورة التغييرات في برشلونة، الرئيس التنفيذي أوسكار جراو، والسكرتير الفني إريك أبيدال، اللذين جلبا سيتين بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

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