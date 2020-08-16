شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليون عقب إقصاء مانشستر سيتي: تأهلنا بفضل العمل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي، عقب تأهل فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال بالفوز 3-1 على مانشستر سيتي الإنجليزي مساء أمس على ملعب جوزيه ألفالادي، أنهم لم يكونوا ضمن الفرق المرشحة للتأهل، "لكننا وثقنا في أنفسنا".

وتأهل ليون لمواجهة بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة مكررة بين الفريقين في نفس المرحلة بدوري الأبطال عام 2010.

كما خص جارسيا بالثناء مهاجمه موسى ديمبيلي، الذي نزل كبديل في الدقيقة 75 وسجل الهدفين الثاني والثالث اللذين أنهيا اللقاء لصالح فريقه، حيث اعترف بأنه كان "محبطا" لعدم مشاركته منذ البداية.

وقال جارسيا عبر شبكة "راديو مونت كارلو": "فخور بفريقي، لقد تأهلنا بتسجيل 3 أهداف واستقبال هدف وحيد، وهذا بفضل العمل الجماعي للفريق".

واستمر المدرب الفرنسي "مع جوارديولا يجب أن تتوقع أي شيء، ولكن انتصرنا في المعركة التكتيكية، لقد وفقنا في استغلال قدراتنا ولعبنا بتشكيل وخطة لإزعاج كيفين دي بروين".

واستمر أولمبيك ليون في مغامرته بالبطولة، بعد أن أطاح في ثمن النهائي بيوفنتوس الإيطالي في عقر داره.

وعادل الفريق بهذا الإنجاز أفضل مسيرة له في البطولة عندما بلغ نفس الدور قبل 10 سنوات، قبل أن يغادر على يد بايرن ميونخ الألماني، الذي سيواجهه في المربع الذهبي أيضا يوم الأربعاء المقبل على ملعب جوزيه ألفالادي.

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كما لحق ليون بمواطنه باريس سان جيرمان، الذي سيواجه فريق ألماني آخر وهو لايبزيج يوم الثلاثاء، في نصف النهائي لتصبح المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يبلغ فيها فريقين من فرنسا هذه المرحلة.