شكرا لقرائتكم خبر عن ليون.. طارد الكبار من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق ليون الفرنسي حديث العالم الرياضي بعدما تمكن من الإطاحة بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا والفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على أرض ملعب «خوسيه الفالادي».

واستمر أولمبيك ليون في مغامرته بالبطولة، بعد أن أطاح في ثمن النهائي بيوفنتوس الإيطالي في عقر داره.

كما لحق ليون بمواطنه باريس سان جيرمان، الذي سيواجه فريق ألماني آخر وهو لايبزيج الثلاثاء، في نصف النهائي لتصبح المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يبلغ فيها فريقين من فرنسا هذه المرحلة.

وتأهل ليون لمواجهة بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، وتعد المقابلة الثانية التي تجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقابلا الفريقين في مواجهة مكررة بنفس المرحلة بدوري الأبطال عام 2010 والذي خسر فيها الفريق الفرنسي اللقاء.

وحملت الصحف الإنجليزية مسؤولية خروج مانشستر سيتي للمهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج الذي أضاع من كثرة للتهديف في شباك ليون الفرنسي، خاصة الذي كان يدرك فيها التعادل لفريقه وتصبح النتيجة 2/2، فعند الدقيقة 89 من عمر اللقاء أتيحت فرصية ثمينة للمهاجم الإنجليزي من كرة عرضية أرضية وأطاح بها في سماء ملعب «خوسيه الفالادي» الذي أقيم عليه اللقاء بدلا من أن يسكنها شباك حارس ليون.

وقال موقع صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إن هذه الفرصة كانت كفيلة أن تعيد المان سيتي للقاء مجددا خاصة وأنها كانت ستعيد المباراة لنقطة التعادل 2/2 ولكن تعامل رحيم سترلينج مع الكرة كان غريبا وعجيبا خاصة وأنها كانتت فرصة سهلة جدا لاتحتاج غير دقة في التصويب لتسكن شباك فريق ليون.

وقال موقع صحيفة «الجارديان»، إن رحيم سترلينج لن ينام لمدة يومين بسبب إهدار الغريب للفرصة السهلة التي سنحت له عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني للقاء ليون والذي أطاعها بغرابة المهاجم الإنجليزي مع أنها كانت الفرصة تحتاج فقط أن يجعله الكرة ترطدم فقط في قديمه لتسكن شباك الفريق الفرنسي.

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في الجهة المقابلة، أعلن هانز فليك، المديرالفني لفريق بايرن ميوينخ، نسيان لاعبيه الفوز التاريخي على فريق برشلونة الجمعة الماضية بنتيجة 8/2 خلال اللقاء الذي جمعهما في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، إن معدلات التركيز لدى اللاعبين مرتفعة للغاية خاصة وأنهم يعلمون جيدا أن مباراة برشلونة جزء من البطولة وليست اللقاء النهائي الذي نتوج بعده ونحمل كأس أوروبا، فهم مقتنعون تماما أن القادم أصعب وخاصة وأن فريق ليون سيضع خطط فنية متوازنة لغلق مفاتيح لعبنا سواء في الوسط أو الهجوم، لذا علينا المبادرة الهجومية كما فعلنا أمام برشلونة الإسباني وأطاحنا به من دوري أبطال أوروبا.