شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا عقب وداع دوري الأبطال: أشعر بالإحباط وسنذهب للإجازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن أسباب خسارة فريقه مساء اليوم السبت، أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-1، والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عقب المباراة في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «يوما ما سنكسر هذه الفجوة التي تفصلنا عن نصف النهائي، في أول 25 دقيقة عانينا لإيجاد مساحات للهجوم وفي الشوط الثاني كان لدي الشعور بأننا تحسنا».

وأضاف: «يجب علينا الوصول إلى المثالية في هذا المسابقة في مباراة واحدة، ولم نصل إلى ذلك».

وعن إمكانية وجود مخالفة في لقطة الهدف الثاني لليون ضد إيميريك لابورت، علق الإسباني: «لا أرغب في الحديث عن الظروف حتى لا يبدو الأمر كما لو كنت أشتكي وأبحث عن الأعذار».

وتابع: «ودعنا البطولة، ولكننا قدمنا الكثير من الأمور الجيدة، لم يكن ذلك كافيًا، ارتكبنا الأخطاء في منطقتي الجزاء وفي لحظات حاسمة، وعانينا لإيجاد المساحات للهجوم وهذا سبب خروجنا».

وعن فرصة سترلينج المهدرة علق: «في هذا الموقف عليك التعديل والذهاب إلى الوقت الإضافي، ولكن بعدها استقبلت شباكنا الهدف الثالث وانتهى الأمر، خلقنا فرصا أكبر وسددنا عددا أكبر من الكرات».

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وأتم: «نشعر بالإحباط، ولكن الآن سنذهب للإجازة وسنعود لدفع اللاعبين والنادي مرة أخرى والمواصلة، ربما يومَا ما سنحطم هذه الحاجز، في الأعوام الماضية كان يستحق هذا الفريق تجاوزه والوصول إلى نصف النهائي، يومًا ما سنكسر تلك الفجوة».