شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ معسكرا مغلقا اليوم استعدادء لمواجحة تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالمادي الاهلي عصر اليوم ،الأحد، معسكر معغلق إستعداداً لمباراة أسوان المقرر لها الثامنة من مساء غداً في الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لإستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر في الجولة الماضية أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

وعلى صعيد أخر ، أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن الاهلي لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت على بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال فايلر :"من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق..بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص كثيرة للتهديف" ، وواصل فايلر :"تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل..لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين مثل رمضان صبحي وحسين الشحات في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها ..اللاعبين الموجودين جيدين والغيابات ليست سبب التعادل ".، وأوضح :"أداء الأهلي لم يكن جيداً ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق".