«ليس بيراميدز»..مرتضى منصور: رمضان صبحي سينتقل إلى نادي إماراتي أو سعودي

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق القلعة البيضاء تقديم عرض لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": رمضان صبحي سوف ينتقل إلى نادي إماراتي أو سعودي وليس بيراميدز، ومن حق الزمالك التفاوض لشراء اللاعب.

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وبسؤاله عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي، أجاب "مرتضى": من حقي التقدم بعرض لفريقه الإنجليزي والله وحده أعلم بالنية وقتها. هل كانت النية التعاقد مع رمضان أم لا

كان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز.