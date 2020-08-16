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الأهلي والزمالك يتعادلان 4/4 في صراع مدربي الايجيبشن ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الصراعات المتلاحقة بين القطبين، تعادل الأهلي والزمالك في قائمة مدربي الايجيبشن ليج مع الأندية خلال الفترة الحالية، حيث يتولى أربع مدربين لعبو سابقاً للقطبين، مسئولية الإدارة الفنية لـ 8 أندية، ليتحول السباق التقليدي إلى سباق من نوع خاص، ولكن تبقى فيه نكهة "توم وجيري" الكرة المصرية.

عماد النحاس " المدير الفني للمقاولون العرب، حمادة صدقي "مدرب سموحة"، مختار مختار" مدرب الانتاج الحربي"،  أحمد كشري "مدرب أسوان، جميعهم نجوم سابقين ارتدو القميص الأحمر ومثلوا النادي الأهلي في الكثير من المباريات الهامة، وبقيت أسمائهم محفورة بحروف من نور في عقول الأهلاوية.

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وعلى الجانب الآخر، حلمي طولان " المدير الفني لإنبي"، عبد الحميد بسيوني "مدرب طلائع الجيش"، محمد صلاح " مدرب فريق طنطا"، خالد جلال " مدرب نادي مصر"، جميعهم نجوم سابقين لدى نادي الزمالك، حملوا راية الفارس الأبيض في الكثير من المباريات وسطروا المجد للقلعة البيضاء.

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النحاس يتربع على عرش هذه القائمة الذهبية بعدما قاد فريقه إلى المركز الرابع حتى الآن في جدول مسابقة الدوري العام، وهيمن على المركز الثاني لفترة طويلة قبل انطلاقة الدور الثاني، بينما يأتي حمادة صدقي في المركز الثاني بعدم قاد سموحة للمركز السادس.

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حلمي طولان يأتي في المركز الثالث بعدما صحح مسار إنبي وانتشل زعيم الأندية البترولية إلى المركز السابع في جدول الدوري، يليه مختار مختار صاحب المركز الثامن في جدول الدوري مع الانتاج الحربي.

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أما أحمد كشري وعبد الحميد بسيوني ومحمد صلاح فما زالت تجاربهم حديثة العهد مع الأندية التي تولوا قيادتها ولذلك فهم الأكثر مخاطرة لأنهم يواجهون ظروفاً صعبة في جدول المسابقة مع تقارب نقاط الفرق الثلاثة.

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