مرتضى منصور لجماهير الزمالك: سنبني استاد وليس "شقة مفروشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيعمل حاليًا على بناء استاد كامل لناديه وليس الاستفادة من أحد الملاعب المقامة بالفعل.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten الفضائية، إلى أنه يرفض ما وصفه بـ"تأجير استاد مثل الشقة المفروشة"، معلنًا رفضه استئجار استاد بتروسبورت.

وقال منصور: "أقوم بعمل استاد للزمالك، لا يمكن أن أقوم بإيجار شقة مفروشة، استاد السلام اسمه استاد السلام، أنا أسعد شخص بإيجار الأهلي له لأنني أتشائم منه وكثيرًا ما خسرنا بطولات به".

واختتم: "طلبوا مني تأجير استاد بتروسبورت ولكنني رفضت بشكل قاطع، هل انشأ استاد كامل أم أقوم باستئجاره وأضحك على جماهيري؟".