حميد أحداد يشعل أزمة جديدة بين الزمالك والرجاء.. ومرتضى يهدد باللجوء للفيفا

شدد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك “أمير مرتضي منصور” على تمسك الإدارة ببنود عقد اللاعب المغربي “حميد أحداد” المعار للرجاء المغربي، مشيرا إلى أنه لن يلعب مواجهة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا بعد دفعه النادي المغربي ٢٠٠ الف دولار حسب العقد المبرم بين إدارتي الناديين.

أضاف امير مرتضي، أن إدارة الرجاء خاطبت إدارة الزمالك بشكل ودي، بأن أحداد لا يصح أن يكمل الموسم مع الرجاء، وأن إعارته انتهت في ٣٠ يونيو الماضي وخاض اللاعب خمس مباريات بعد نهاية عقده.

تابع أمير مرتضى، بأن الزمالك رد على الرجاء في الخطاب، بأنه يحتفظ بحقوقه المالية لمشاركته بعد نهاية عقد إعارته، خصوصًا أنه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لابد من الاتفاق مع الزمالك علي أن يكمل الموسم وهو ما لم يحدث.

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وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك أن إدارة الزمالك، طالبت الرجاء بتسليم أحداد جواز سفره قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وانتزع فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري الممتاز.

سجل هدف الزمالك، مهاجمه الشاب حسام أشرف في الدقيقة 90+3 ، لينجح في خطف ثلاث نقاط ثمينة للأبيض لترفع رصيده للنقطة 38 يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 53.

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